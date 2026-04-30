Суд в Башкирии арестовал мэра Уфы Мавлиева

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев арестован до 11 июля.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Башкирии арестовал мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике, глава городской администрации заключен под стражу до 11 июля.

Ратмир Мавлиев был задержан 28 апреля. Его подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. По тому же делу проходят заместитель Мавлиева, заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений, а также директор уфимского санатория — их подозревают в превышении полномочий.

Как писал KP.RU, ранее в Удмуртии задержали бывшего руководителя одного из республиканских министерств. Экс-чиновник подозревается в превышении должностных полномочий. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий из личной заинтересованности). Задержанному грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.