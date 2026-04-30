Суд в Башкирии арестовал мэра Уфы Мавлиева

Ратмир Мавлиев был задержан 28 апреля. Его подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. По тому же делу проходят заместитель Мавлиева, заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений, а также директор уфимского санатория — их подозревают в превышении полномочий.