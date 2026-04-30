Глава района имени Лазо вернулся с фронта и вновь возглавит муниципалитет

В Хабаровске встретили добровольцев, вернувшихся из зоны специальной военной операции. Среди них оказался глава района имени Лазо Александр Кох — он ушёл на фронт прошлой осенью, а теперь возвращается к работе в муниципалитете. Об этом сообщили в правительстве Хабаровского края.
Кох возглавлял район с 2022 года, но в октябре 2025-го принял решение отправиться добровольцем в отряд БАРС-8 «Хабаровск». Перед этим он согласовал свой шаг с губернатором Дмитрием Демешиным, после чего подписал контракт и уехал в зону боевых действий.
Служил он на Запорожском направлении в артиллерии, был командиром орудия самоходной установки. По его словам, подразделение работало практически без остановки — задачи приходилось выполнять круглосуточно. Избежать потерь, как он скорбно признал, не удалось.
В Хабаровске бойца встретили родные, друзья и волонтёры. На площадке собрались активисты движения #МыВместе, добровольцы «Добро.рф» и так называемые «серебряные» волонтёры. Встреча получилась тёплой и по-настоящему эмоциональной.
Сам Кох рассказал, что на передовой его больше всего поддерживали семья и письма от детей. Такие послания, сложенные треугольниками, он старался читать при первой возможности. Связь с домом удавалось держать не всегда — бывало, что на две недели он полностью выпадал из общения, и тогда информацию передавали сослуживцы.
Тем временем в самом районе имени Лазо произошли важные изменения: 20 апреля депутаты вновь избрали Александра Коха главой муниципалитета. Таким образом, он возвращается к управлению территорией уже после службы. Официально в должность он вступит 5 мая.