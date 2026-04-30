Уникальные изделия представят мастера на «АмурФесте» в Хабаровске

В Хабаровске 16 и 17 мая на Комсомольской площади и на территории парка им. Муравьёва-Амурского развернется Краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Весна» (0+). В течение двух дней уникальные изделия представят 43 мастера и предпринимателя края. Мероприятие реализуется при поддержке министерства культуры и министерства туризма края в рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В этом году весенний фестиваль посвящен Году единства народов России и объединит мастеров традиционных русских ремесел, хранителей культуры малочисленных народов, локальные бренды и самозанятых. Всего было получено свыше 230 заявок. Среди прошедших отбор — создатели изделий из дерева, кожи, лозы, текстиля, эпоксидной смолы, воска», — говорится в сообщении.
Также на ярмарке будет представлена продукция в технике традиционных ремесел коренных народов Приамурья — обереги, предметы из рыбьей кожи, одежда и украшения в этностиле. Многие участники станут частью АмурФеста уже не в первый раз, но появятся и новые лица.
В связи с большим числом поступивших заявок организаторы приняли решение, что каждый из отобранных мастеров будет работать на фестивале только один день — 16 или 17 мая. Это позволит охватить большее число ремесленников и сохранить качество презентации их изделий.
Кроме того, зона фудкорта порадует гостей мероприятия сладостями, выпечкой и другим стритфудом.
Концертная программа фестиваля развернется на двух сценах: в зоне парка им. Муравьева-Амурского и на главной сцене, расположенной на Комсомольской площади. 16 мая в 20:00 на Комсомольской площади пройдет выступление хедлайнеров фестиваля — дуэта Галибри&Мавик.
Напомним, краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Сезоны» проходит в Хабаровске с 2021 года и собирает свыше 150 тысяч участников и гостей ежегодно. Четыре раза в год на площадке «АмурФеста» встречаются артисты и мастера декоративно-прикладного творчества, чтобы подарить жителям и гостям Хабаровска праздник единения традиций и поколений. Фестиваль зарекомендовал себя как высокоэффективная платформа для презентации творческих и образовательных проектов, а также продукции, производимой в родном крае.