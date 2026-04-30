Депутат Госдумы РФ от Прикамья заявился на праймериз «Единой России»

Действующий депутат Госдумы РФ от Пермского края Дмитрий Скриванов примет участие в праймериз «Единой России».
Как сообщает реготделение партии, он подал документы на участие в выборах по единому федеральному округу и по Кунгурскому одномандатному избирательному округу № 64 в Госдуму, а также по одномандатному избирательному округу № 21 в региональный парламент.
В 2016—2021 годах Дмитрий Скриванов являлся депутатом Госдумы РФ VII созыва, входил в комитет по финансовому рынку. В сентябре 2021 года избран депутатом Госдумы РФ VIII созыва.
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.Читать дальше