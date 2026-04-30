Погода на Первомай порадует не всех жителей Хабаровского края

Погода на 1 мая, да и на последующие выходные праздничные дни, не порадует часть жителей Хабаровского края. Все дело в западном циклоне и его фронтальных разделах: осадки местами пройдут по региону на «майские», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Наиболее интенсивные осадки преимущественно в виде мокрого снега на Первомай ожидают север края. А на остальной территории региона в этот день пройдут кратковременные дожди. Также в ночь на 1 мая порывы ветра местами будут достигать 15−20 м/с, затем он стихнет, — рассказал ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва.
Предстоящая ночь еще будет довольно теплой — на основной части края около +5…+10 °C, в горах до 0 . Днем на юге края воздух прогреется до +13…+20 °C.
Остальные выходные пройдут по большей части без существенных осадков. Ветер умеренный, а температура в ночные часы достигнет −2…+5°C, днем в пределах +10…+17°C.
Первые майские выходные в Хабаровске пройдут без существенных осадков, но вероятность дождя не исключается в ночь на 2 мая и днем 3 числа.
— Предстоящей ночью порывы ветра достигнут 15−20 м/с, днем — до 9−14 м/с, в последующем ветер стихнет до 5−10 м/с. Температура 1 мая ожидается в пределах +16°C днем и до +8°C в ночные часы. Затем показатели опустятся до +12°C и 0 соответственно, — отметил синоптик.
В Гидрометцентре добавили, что погода в первую декаду мая пока ожидается неустойчивой: будут колебания температуры, временами пройдут осадки, будет усиливаться ветер.
— Стабильно теплая и сухая погода на следующей неделе в крае еще не установится.