В майские праздники в Красноярском крае запустят дополнительные электрички

В период майских праздников, с 30 апреля по 3 мая и с 8 по 11 мая, компания «Краспригород» скорректирует график движения поездов на Красноярской железной дороге. В предпраздничные дни (30 апреля и 8 мая) электрички будут ходить по пятничному расписанию. 1−2 и 9−10 мая — по субботнему, а 3 и 11 мая — по воскресному. Кроме того, на популярных маршрутах будет увеличено количество вагонов (до 6, 8 и 10), а также назначено шесть дополнительных рейсов до станций Зеледеево, Кемчуг и Снежница. Ускоренные электропоезда будут курсировать по особому графику: — Красноярск — Боготол — Красноярск: отравление из Красноярска 30 апреля и 8 мая, из Боготола — 3 и 11 мая; — Красноярск — Решоты — Красноярск: из Красноярска — 8 мая, в обратном направлении — 3 и 11 мая; — Красноярск — Иланская — Красноярск: из Красноярска 30 апреля, 1 и 9 мая, из Иланского — 1 и 9 мая. — Красноярск — Мана — Красноярск: 1, 3, 9 и 11 мая. На направлениях Ачинск — Лесосибирск и Решоты — Чунояр расписание не изменится. Напомним, сегодня, 30 апреля, станет сокращенным рабочим днем, последним на текущей неделе. Затем жителей Красноярского края ждут трехдневные выходные с 1 по 3 мая, в честь первомайского праздника. Также на 1 час сократится рабочий день в следующую пятницу, 8 мая, и снова последуют трехдневные выходные: с 9 по 11 мая. В честь празднования годовщины Великой Победы. В майские праздники по особому графику будут работать поликлиники и отделения почты в Красноярском крае.