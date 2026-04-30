Нижегородская мэрия закрыла свободные захоронения на восьми кстовских кладбищах

Администрация Нижнего Новгорода утвердила запрет свободных захоронений на восьми кладбищах в Кстовском районе в связи с полным использованием их территории. Соответствующее постановление опубликовано 29 апреля 2026 года.

Администрация Нижнего Новгорода утвердила запрет свободных захоронений на восьми кладбищах в Кстовском районе в связи с полным использованием их территории. Соответствующее постановление опубликовано 29 апреля 2026 года.

Речь идет о кладбищах на улице Магистральной, первом и втором участках кладбища на улице Коминтерна в Кстове, а также в деревнях Студенец, Чаглава (участок 1К), селах Безводное (верхняя часть), Шелокша и Большая Ельня.

Новые захоронения там возможны только в местах для родственных захоронений.

Как писал «Ъ-Приволжье», всего в Нижнем Новгороде, включая Кстовский район, насчитывается 41 кладбище. Открыты для новых захоронений только три. Также власти намерены расширить Новое Стригинское кладбище.