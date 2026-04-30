1 мая на Центральной набережной пройдет полумарафон «Первомайский»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Легкоатлетический полумарафон «Первомайский» откроет весенний беговой сезон.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Легкоатлетический полумарафон «Первомайский» откроет весенний беговой сезон.

Он стартует в 10:00 на левобережной набережной в районе капитанского клуба (ул. Дубровинского, 100).

Участникам предстоит преодолеть две дистанции — 5 км и 21,1 км. В 10:00 первыми на трассу выйдут легкоатлеты на дистанции 5 км. В 11:00 профессиональные спортсмены пробегут 21,1 км.

Каждый спортсмен получит на финише сувенирную медаль. Абсолютным победителям на дистанции 21,1 км среди мужчин и женщин вручат кубки. Победителей и призеров в возрастных группах на дистанциях 21,1 наградят медалями, грамотами и денежными сертификатами. Победители и призеры на дистанции 5 км отдельно среди мужчин и женщин получат медали и грамоты.

