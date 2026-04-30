Захар Прилепин планирует снова уйти на СВО

Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО в январе 2023 года. В мае того же года на писателя совершили покушение — под автомобилем взорвалась бомба, он получил тяжелые ранения ног и минно-взрывную травму. В октябре 2025 года сообщалось о планах господина Прилепина подписать новый контракт.