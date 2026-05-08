Нетронутая глушь и дыхание севера: природные сокровища СЗФО

Санкт-Петербург и Ленинградская область
Ленинградская область и Санкт-Петербург обладают уникальными природными комплексами: от суровых берегов Ладоги до песчаных дюн Финского залива.
- Линдуловская роща (Выборгский район): старейший в России искусственный лес, заложенный при Петре I для кораблестроения. Сегодня это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Дудергофские высоты (Красносельский район СПб): гряда ледникового происхождения, включенная в список ЮНЕСКО, памятник природы с реликтовыми широколиственными лесами. Гора Ореховая — самая высокая точка Петербурга (176 м).
- Вепсский лес (ЛО): природный парк, эталон нетронутой природы с глухими лесами, болотами и озерами.
- Сестрорецкое болото (Курортный район СПб): крупнейшая болотная система Петербурга, никогда не подвергавшаяся осушению. Экотропа на деревянных настилах позволяет гулять, не проваливаясь.
- Парк «Монрепо» (Выборг): единственный в России скальный пейзажный парк эпохи романтизма.
- Радоновые озера (Ломоносовский район ЛО): система озер с водой невероятного бирюзового цвета из-за высокой концентрации радона. В XIX веке здесь был бальнеологический курорт с водолечебницей.
- Комаровский берег (Курортный район СПб): экотропа длиной 2,8 км вдоль берега Финского залива. Маршрут проходит по берегу древнего моря, существовавшего 8−3,5 тыс. лет назад.
- Заказник «Гладышевский» (СПб и ЛО): славится чистыми реками и озерами, в которых нерестится лосось. Здесь оборудованы экотропы.
- «Щучье озеро» (Всеволожский район ЛО): заказник, покрытый таежными хвойными лесами.
- Заказник «Западный Котлин» (Кронштадт): острова с приморскими лугами, редкими видами орхидей и зоной отдыха перелетных птиц.
- Нижне-Свирский государственный заповедник: расположен на берегу Ладожского озера.
- Заказник «Кургальский» на берегу Финского залива: славится песчаными дюнами, вековыми сосновыми лесами и островами, где гнездятся тысячи морских птиц.
Республика Карелия
Сюда стоит ехать, чтобы увидеть мощные водопады, следы древних вулканов и заливы с прозрачной водой.
- Заповедник «Кивач»: один из старейших заповедников страны, центральный объект которого — одноименный водопад. Это место показывает все природные красоты Карелии: обточенные ледниками скалы, болота, таежные озера и реки, хвойные леса.
- Остров Лой: небольшой необитаемый остров в Онежском озере с панорамным видом на Петрозаводск, когда-то был кратером вулкана. Остров богат растительностью и обилием чаек. Добраться до него можно только по воде.
- Вулкан Гирвас: один из древнейших на планете — его возраст оценивается в 2−3 млрд лет. Раньше его высота достигала около 6 км, а во время извержений вулкан создавал лавовые реки длиной в десятки километров.
- Залив Кирьявалахти: расположен в северной части Ладожского озера. Его ландшафт напоминает скандинавские фьорды.
- Национальный парк «Ладожские шхеры»: сложная система из сотен маленьких островов и проливов. Здесь удобно плавать на байдарке или катере, исследуя узкие протоки между скалистыми берегами. В бухтах часто встречаются нерпы, которые греются на камнях в солнечные дни.
- Гора Паасо: невысокая возвышенность рядом с Сортавалой, откуда открывается лучший панорамный вид на долину реки Хелюлянйоки. На вершине оборудована тропа, но природа осталась нетронутой.
Сосредоточиться на природе суровой, но живописной Карелии можно с маршрутом «Природные красоты Карелии», разработанным проектом «VK Места».
Калининградская область
Природа в Калининградской области отличается от остальной России мягким климатом и близостью моря. Здесь есть и песчаные дюны, и таинственные болота, и заповедные леса.
- Куршская коса: узкая полоса суши между морем и заливом. Место известно высокими песчаными дюнами, которые постоянно перемещаются под действием ветра. Прогуляйтесь по экологической тропе в лесу, где деревья имеют причудливые изогнутые стволы, — это Танцующий лес.
- Виштынецкое озеро: самое глубокое и одно из древнейших озер региона, расположенное на границе с Литвой. Сюда приезжают ради лесной тишины, рыбалки и наблюдения за редкими птицами.
- Мыс Таран: скалистый выступ на побережье Балтийского моря. Здесь только ветер, волны и обрывистые берега. В центре мыса работает старинный маяк, который дополняет строгий морской пейзаж.
- Роминтенская пуща: густой лесной массив на границе с Польшей, где когда‑то охотились прусские короли. Сейчас это тихий уголок с вековыми деревьями, ручьями и полянами.
- Болота Целау: уникальная верховая болотная система в Полесском районе. Здесь особая атмосфера: мхи, карликовые сосны, зеркальные лужицы. Если решитесь посетить это место, соблюдайте осторожность.
Псковская область
Псковщина — настоящий рай для тех, кто ценит нетронутую природу. Это край озер, лесов, болот и старых земель, где легко забыть, что где‑то рядом есть большие города.
- Национальный парк «Себежский»: заповедная зона, которая сохраняет уникальные ландшафты Белорусско‑Валдайского Поозерья с холмистым рельефом, лесами и целой системой озер ледникового происхождения. Здесь водятся редкие звери и птицы.
- Псковско-Чудское озеро: пятое по величине озеро в Европе, славится своей богатой историей и природными красотами. Именно здесь в 1242 году произошло знаменитое Ледовое побоище под предводительством князя Александра Невского.
- Словенские ключи: природный памятник; струи, образующие живописный каскад водопадов, впадающий в озеро. По преданию, ключи обладают целебной силой и существуют уже около тысячи лет, а название получили в честь Словена — легендарного основателя Изборска.
- Городищенское озеро: живописный водоем у подножия холма с Изборской крепостью. В прошлом озеро имело важное торгово‑военное значение, сейчас же это просто красивое место с чистой водой и обилием водоплавающих птиц.
- Полистовский государственный заповедник: охраняет часть крупнейшей в Европе Полистово‑Ловатской болотной системы возрастом свыше 10 тысяч лет. Для посетителей предусмотрены экскурсии и экотропы, где можно увидеть редкие виды растений и птиц, в том числе занесенных в Красную книгу.
- Остров имени Белова: маленький, уединенный остров на Псковском озере. Жизнь тут течет медленно. Старые рыбацкие дома, немногочисленные жители, ели, сосны и виды на бескрайнуюю гладь озера — идеально для полного отключения от цивилизации.
Не отвлекаясь на поиски, насладиться природой Псковщины можно с маршрутом «Природные красоты Псковской области», разработанным проектом «VK Места».
Новгородская область
Памятники древнерусского зодчества здесь соседствуют с первозданными лесами и озерами, где можно рыбачить, собирать грибы и просто дышать полной грудью.
- Валдайский национальный парк: жемчужина Новгородчины с живописными озерами, лесами и Большой Валдайской тропой — 59-километровым маршрутом для трекинга.
- Рдейский заповедник: огромный массив верховых болот на юго-западе области. Здесь сохранились участки, которых никогда не касалась хозяйственная рука человека. В самом центре находится заброшенный Рдейский монастырь, стоящий посреди трясины. Для туристов проложена экотропа по лесу и болоту.
- Водопады на реках Прикше и Понеретке (Любытинский и Боровичский районы): небольшие, но живописные каскады посреди леса. Понеретка известна тем, что на два километра уходит под землю, образуя одну из крупнейших пещер Центральной России.
- Озеро Боровно: окружено высокими холмами и сосновыми борами. Здесь сохранились «дикие» берега, идеальные для уединенного отдыха с палаткой.
Архангельская область
Архангельская область — это ворота в Арктику, земля, где тайга встречается с тундрой. Это самый крупный регион Северо-Запада, по площади сопоставимый с Францией. Здесь можно зайти в карстовые пещеры, побродить по дюнам Белого моря, встретить китов и нерп, а в августе увидеть северное сияние.
- Национальный парк «Кенозерский»: включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Древние рощи, зеркальная гладь озер и часовни с расписными «небесами» создают ощущение замершего времени. Здесь можно остановиться в гостевых домах, пройти по экотропам и отведать настоящую северную кухню.
- Пинежье и карстовые пещеры (Пинежский заповедник): в заповеднике расположено около 140 пещер общей протяженностью более 50 км. Леса здесь — одни из самых древних и нетронутых в Европе. В культурно-ландшафтном парке «Голубино» туристов ждут оборудованные маршруты.
- Соловецкие острова (архипелаг в Белом море): место силы и духовного притяжения. Хотя Соловки известны древним Соловецким монастырем, местная природа уникальна. Это «танцующие» березы, каменные лабиринты загадочного происхождения, чистейшие озера и белухи (белые киты). Добраться сюда можно на самолете или на теплоходе летом.
- Летняя Золотица: поморская деревня на самом краю Онежского полуострова. Здесь можно увидеть детенышей гренландских тюленей и белух, а также северное сияние.
- Национальный парк «Онежское Поморье» и остров Ягры: на острове раскинулись бескрайние песчаные дюны, напоминающие Куршскую косу, а в нацпарке можно пройти по новым экотропам, в том числе вдоль берега моря.
Ненецкий автономный округ
Ненецкий автономный округ расположен за полярным кругом. Здесь, в междуречье Печоры и предгорий Полярного Урала, человек живет в гармонии с вечной мерзлотой, тундрой и студеным морем. Это край, где можно искупаться в термальных источниках среди снегов, увидеть песчаные дюны в Арктике и северное сияние, разлитое по всему небу.
- Государственный природный заповедник «Ненецкий»: ландшафт включает как тундровые участки, так и песчаные острова, которые меняют свои очертания из-за морских течений и приливов. Омывается водами Печорского и Баренцева морей, где обитают тысячи птиц и морские млекопитающие.
- Термальные источники Пым-Ва-Шор: единственные термальные источники за полярным кругом, температура воды колеблется от +18 до +30°С круглый год. Ненцы и коми издавна считали эти ключи целебными.
- Каменный город на реке Белой: представляет собой причудливые скальные останцы, напоминающие руины древнего поселения, включен в список особо охраняемых территорий регионального значения.
- Каньон «Большие ворота»: ущелье, которое местные жители называют одним из главных природных сокровищ округа.
- Остров Вайгач: священная земля ненцев, которую называют «святилищем идолов». Здесь сохранились древние языческие капища и уникальная арктическая природа: скалистые берега, глубокие каньоны и арктическая тундра. Остров практически лишен растительности, что придает ему космический вид.
- Песчаные дюны в Шойне: уникальное для Арктики явление на берегу Белого моря. Песчаные дюны сделали село знаменитым среди туристов, но они же постепенно наступают на поселок, создавая сюрреалистический пейзаж.
- Тиманский кряж: горная система, идущая через весь округ. Местами кряж образует эффектные выходы скальных пород (известняки, доломиты). Реки, прорезающие Тиман, создают глубокие ущелья и пороги.
Увидеть главные красоты Ненецкого округа в максимально комфортном режиме вам поможет маршрут «Природные достопримечательности НАО», разработанный проектом «VK Места».
Вологодская область
На сравнительно небольшой территории можно увидеть калейдоскоп природных объектов: от священных языческих гор до геологических разломов с окаменелостями динозавров, от сосновых боров с дикими орхидеями до таинственных озер, где по легендам обитают гигантские щуки.
- Национальный парк «Русский Север» (Кирилловский район): на территории находится 72 памятника архитектуры и искусства, включая всемирно известный Ферапонтов монастырь с фресками Дионисия.
- Геологическое обнажение «Опоки» (Великоустюгский округ): это 70-метровый «слоеный пирог» из древних пород, сформировавшийся около 250 млн лет назад — в эпоху появления первых динозавров.
- Дарвинский государственный природный биосферный заповедник (Череповецкий район): большая часть покрыта сосновыми лесами, богатыми клюквой, морошкой и голубикой. Главная гордость — самая высокая в мире плотность гнездования белохвостых орланов, занесенных в Красную книгу.
- Озеро Черное (Бабаевский район): мистический водоем, окутанный легендами. По поверьям, в нем обитает гигантская древняя щука, которая топит лодки и пугает рыбаков.
- Озерный край (Вытегорский район): территория, на которой находится 37 рек и озер, включая третье по величине в России Онежское озеро. Для туристов построена деревянная набережная.
Республика Коми
Этот край почти полностью отнесен к районам Крайнего Севера и славится своими девственными лесами, включенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, величественными уральскими горами и уникальными геологическими памятниками.
- Плато «Маньпупунер»: визитная карточка региона. На плато возвышаются семь каменных столбов выветривания (мансийские болваны) высотой от 30 до 42 м — все, что осталось от древних гор, разрушавшихся под воздействием ветра и воды 200 млн лет.
- Плато «Торре-Порре-Из»: лабиринт из причудливых каменных останцев, скальных стен и арок. Это настоящий каменный город, созданный ветром и водой.
- Печоро-Илычский заповедник: один из крупнейших и старейших биосферных заповедников Европы.
- Национальный парк «Югыд ва»: крупнейший национальный парк России, название которого переводится с языка коми как «Светлая вода». Вместе с Печоро-Илычским заповедником образует объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми». Здесь сосредоточены высочайшие вершины Урала.
- Природный парк «Каргортский» (Сыктывдинский район): здесь на берегу реки Сысолы обнаружили останки древних морских рептилий — плезиозавров и ихтиозавров, а также самые северные в мире зубные пластины химер.
- Галфедьские камни (деревня Малое Галово, Ижемский район): загадочные каменные сферы почти идеально круглой формы диаметром до 4 м, разбросанные по берегу реки Ижмы.
- Национальный парк «Койгородский»: эталонный массив тайги, где сохранились спелые ельники и осины в три обхвата. Здесь проложены экотропы.
- Болотный заказник «Океан»: самое большое верховое болото в Европе.
- «Параськины озера»: государственный природный заказник, расположен в 50 км от Ухты. Здесь находятся 20 озер, представляющих из себя заполненные водой карстовые воронки и котловины.
Увидеть богатства региона, не тронутые человеком, вам поможет маршрут «Природные красоты Республики Коми». А если хочется разнообразить свой отдых не только природными, но также историческими и архитектурными достопримечательностями, воспользуйтесь маршрутом «Из жемчужины Севера в край парчи и шелка», разработанным проектом «VK Места».
Мурманская область
Этот регион — отличное место для знакомства с северной природой. Здесь сопки уходят в бесконечность, море пахнет солью и холодом, а небо может меняться каждые пять минут. Природа тут суровая, честная, без прикрас.
- Пляж «Яйца дракона»: побережье Баренцева моря, покрытое округлыми валунами — от небольших камешков до глыб высотой с человека. Валуны имеют яйцевидную форму, которую им придали тысячелетия воздействия морских волн.
- Озеро Малый Вудъявр: живописный водоем, расположенный у подножия Хибин. Спокойное место для единения с природой.
- Батарейский водопад: самый северный водопад нашей страны. Его обрамляет живописное ущелье из розового гранита, размытое за годы мощными потоками.
- Водопад Рисйокский: одна из наиболее известных природных достопримечательностей Хибин. Водопад образован тектоническим разломом, из-за чего вода падает с двухступенчатого уступа высотой около 15 м.
- Озера Гольцовое и Щучье: находятся в сердце Хибин, окружены хвойными лесами, открывают вид на подножие гор. Идеальное место для неспешных прогулок и рыбалки.
- Полуостров Рыбачий: самая северная точка европейской части России. Здесь суровая, но завораживающая природа: обрывистые скалы, бескрайнее море и тундра. Часто можно увидеть тюленей и морских птиц.
- Озеро Имандра: крупнейшее озеро Кольского полуострова, протянувшееся на десятки километров. Его берега изрезаны заливами и бухтами, а вокруг — холмы и леса.
- Ущелье Аку-Аку: живописный проход между скалами, известный как Ущелье духов, где даже в жаркие дни прохладно. С саамского название переводится как «праматерь» или «основа основ». Стены ущелья практически отвесные, покрыты мхом и лишайниками.
Лучше прочувствовать атмосферу суровой северной природы можно с маршрутом «Териберка: почувствуй себя на краю света», разработанным проектом «VK Места».