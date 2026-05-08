Нетронутая глушь и дыхание севера: природные сокровища СЗФО

Пляж «Яйца дракона»: побережье Баренцева моря, покрытое округлыми валунами — от небольших камешков до глыб высотой с человека. Валуны имеют яйцевидную форму, которую им придали тысячелетия воздействия морских волн.

Озеро Малый Вудъявр: живописный водоем, расположенный у подножия Хибин. Спокойное место для единения с природой.

Батарейский водопад: самый северный водопад нашей страны. Его обрамляет живописное ущелье из розового гранита, размытое за годы мощными потоками.

Водопад Рисйокский: одна из наиболее известных природных достопримечательностей Хибин. Водопад образован тектоническим разломом, из-за чего вода падает с двухступенчатого уступа высотой около 15 м.

Озера Гольцовое и Щучье: находятся в сердце Хибин, окружены хвойными лесами, открывают вид на подножие гор. Идеальное место для неспешных прогулок и рыбалки.

Полуостров Рыбачий : самая северная точка европейской части России. Здесь суровая, но завораживающая природа: обрывистые скалы, бескрайнее море и тундра. Часто можно увидеть тюленей и морских птиц.

Озеро Имандра : крупнейшее озеро Кольского полуострова, протянувшееся на десятки километров. Его берега изрезаны заливами и бухтами, а вокруг — холмы и леса.