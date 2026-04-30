Ричмонд
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кстовском районе закрыли восемь кладбищ для новых захоронений

Теперь там можно хоронить только в родственные и семейные могилы.

Источник: Комсомольская правда

В Кстовском районе Нижегородской области сразу восемь муниципальных кладбищ закрыли для новых захоронений. Причина в том, что их территории полностью используются. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской мэрии.

Теперь на этих кладбищах захоронения можно производить только в места для родственных захоронений и места для семейных (родовых) захоронений с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

В перечень вошли кладбище на улице Магистральной в Кстове, кладбище в 1,3 километра к северу от деревни Студенец, кладбище в верхней части села Безводное на улице Ленина (участок № 8), Шелокшанское кладбище в селе Шелокша, кладбище у деревни Чаглава (участок 1К), кладбище в 950 метрах к юго-востоку от села Большая Ельня, а также территории на улице Коминтерна в Кстове — участки № 1 и № 2.