В Самаре начали разбирать трибуны на площади Куйбышева

Самарцы заметили, что на площади Куйбышева начали разбирать трибуны перед Днем Победы.

Источник: Комсомольская правда

На площади Куйбышева в Самаре начали разбирать трибуны, которые ранее установили перед проведением традиционных майских торжественных мероприятий. Кадрами с «КП-Самара» поделились очевидцы.

Самарцы опасаются, что трибуны разбирают в связи с отменой Парада Победы 9 мая. «КП-Самара» обратилась за комментарием в правительство региона.

Ранее стало известно, что в Самарской области сократят число праздничных мероприятий на 1 и 9 мая из соображений безопасности. В Сызрани на 9 мая не будут проводить мероприятия на открытом воздухе, а также отменят салют.