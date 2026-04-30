В Самаре начали разбирать трибуны на площади Куйбышева

На площади Куйбышева в Самаре начали разбирать трибуны, которые ранее установили перед проведением традиционных майских торжественных мероприятий. Кадрами с «КП-Самара» поделились очевидцы.
Самарцы опасаются, что трибуны разбирают в связи с отменой Парада Победы 9 мая. «КП-Самара» обратилась за комментарием в правительство региона.
Ранее стало известно, что в Самарской области сократят число праздничных мероприятий на 1 и 9 мая из соображений безопасности. В Сызрани на 9 мая не будут проводить мероприятия на открытом воздухе, а также отменят салют.