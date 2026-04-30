В Магаданской области возбуждено дело после обрушения горных пород на угольном карьере

Под завалами в угольном карьере в Магадане могут находиться несколько человек.

Источник: Комсомольская правда

Следственное управление СК России по Магаданской области возбудило уголовное дело по факту обрушения горных масс в угольном карьере «Кадыкчанский» в Сусуманском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Подробности — в материале «КП» — Хабаровск".

Происшествие произошло 30 апреля. По предварительным данным, под завалами могут находиться несколько человек, которые вели работы по добыче угля. Точное число пострадавших устанавливается.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

На место обрушения выдвинулась следственная группа, в которую вошли руководители следственного управления, следователи и криминалисты. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.