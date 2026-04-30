«Молимся, чтобы все прошло хорошо»: Лерчек начала четвертый курс химиотерапии

Жених блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Луис Сквиччиарини сообщил о переходе невесты к новому этапу лечения онкологического заболевания четвертой стадии. Об этом он рассказал в личном блоге.

— Проводили Леру на четвертую химию. Молимся, чтобы все прошло хорошо. С Богом! Благодарим за ваши молитвы. Они помогают Лере и ее исцелению, — написал мужчина в соцсетях.

Он также опубликовал фотографии Чекалиной с детьми: на одном из снимков она запечатлена с двухмесячным сыном на руках, рядом находится ее дочь. Кроме того, Сквиччиарини поделился семейным фото со своими детьми.

Позже он уточнил, что процедура прошла успешно. По его словам, впереди у Чекалиной запланировано девять курсов химиотерапии и иммунотерапии.

У Валерии Чекалиной обнаружили рак желудка на четвертой стадии с метастазами в легких. О болезни стало известно 8 марта. Незадолго до этого, в конце февраля, блогер родила четвертого ребенка. «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина, насколько успешным может быть лечение рака желудка.

