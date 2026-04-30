Смоленская область отмечает 100-летие Народного художника России, скульптора Альберта Сергеева

«Ранее в здании, располагающемся на проспекте Гагарина 12/1 в Смоленске, находилась подлинная мастерская скульптора. Для Альберта Георгиевича это место было вторым домом, где он творил и создавал шедевры. В 2025 году мы приняли решение отремонтировать помещение и открыть здесь музей, на эти цели направили средства областного бюджета. В здании полностью заменены полы, отремонтированы стены и потолки, приобретена мебель. Также проведена реставрация музейных объектов и разработана сувенирная продукция», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.