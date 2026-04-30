Смоленская область отмечает 100-летие Народного художника России, скульптора Альберта Сергеева

Альберт Сергеев — уроженец Темкинского района Смоленской области. Он с ранних лет занимался искусством, обучался в художественной студии Вязьмы. С 1961 года преподавал на художественно-графическом факультете Смоленского государственного педагогического университета.
Многие произведения Альберта Сергеева отражают историю и культуру Смоленской области. В его мастерской представлены портреты Александра Твардовского, Михаила Егорова, Михаила Глинки, а мемориал «Скорбящей матери» в парке Реадовка, авторства великого мастера, знаком каждому смолянину и гостям города. Памятники поэту Александру Твардовскому и его литературному герою Василию Тёркину также являются произведениями скульптура.
«Ранее в здании, располагающемся на проспекте Гагарина 12/1 в Смоленске, находилась подлинная мастерская скульптора. Для Альберта Георгиевича это место было вторым домом, где он творил и создавал шедевры. В 2025 году мы приняли решение отремонтировать помещение и открыть здесь музей, на эти цели направили средства областного бюджета. В здании полностью заменены полы, отремонтированы стены и потолки, приобретена мебель. Также проведена реставрация музейных объектов и разработана сувенирная продукция», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Сегодня музей-мастерская открывает перед смолянами возможность почувствовать атмосферу творческой обители мастера, увидеть уникальные эскизы, этюды и проекты. Теперь посетители смогут увидеть и 24 работы, которые ранее находились в фондохранилище и были закрыты для просмотра.