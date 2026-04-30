Хабаровский ветеран СВО борется за доступную городскую среду

Ветеран специальной военной операции Юрий Сесёлкин, который несколько месяцев назад устроился помощником юриста в региональное отделение ВОРДИ Хабаровского края, провел совместный рейд с депутатом Государственной Думы и секретарем Хабаровского регионального отделения «Единой России» Максимом Ивановым. Итогом выезда стало обнаружение показательной проблемы: магазин, расположенный прямо в жилом доме ветерана, оказался недоступен для человека на инвалидной коляске.
Трудоустроили Юрия по краевой программе «Доступный труд», которая реализуется в рамках партийного проекта «Единая страна — Доступная среда». Мужчина сам попросился именно на эту должность и теперь регулярно выезжает на объекты, проверяет доступность городской инфраструктуры, фиксирует нарушения, готовит обращения и взаимодействует с собственниками и надзорными органами. Работа не кабинетная, и рейд с депутатом это подтвердил наглядно.
Подъезд к магазину оказался затруднен, а кнопка вызова помощи размещена так, что воспользоваться ею без посторонней помощи просто невозможно. Для человека в коляске такой вход — это приговор остаться на улице. Максим Иванов увиденного не смягчил и прямо назвал ситуацию системной.
«Если человек не может попасть в обычный магазин у себя в доме, значит, доступная среда у нас пока остаётся формальной. Будем такие вещи доводить до результата», — подчеркнул Иванов.
Сам Юрий Сесёлкин относится к своей новой работе не как к временной занятости, а как к продолжению службы — только теперь на гражданском фронте.
«Я изначально был нацелен на то, что нужно делать доступную среду более доступной, так как вижу, что нужно исправить, основываясь на своём примере. Улучшал ситуацию сначала на работе, теперь хочу, чтобы всё менялось к лучшему везде. Я доволен жизнью полностью, приятно помогать таким же, как и я», — рассказал он.
По итогам выезда все выявленные нарушения обещают устранить. А в партии заверили, что обращения от людей с инвалидностью теперь не будут оседать в столах. Программа «Доступный труд» тем временем набирает обороты: на сегодня в Хабаровском крае трудоустроено 130 человек, в том числе ветераны СВО. И случай Юрия Сесёлкина показывает, что бывший боец на коляске способен изменить городскую среду быстрее, чем иной чиновник из кабинета.