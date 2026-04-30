Бережливые технологии на хабаровском заводе ускорили производство вдвое

Хабаровский трубный завод в два раза ускорил выпуск полимерных колодцев и на 55 процентов поднял выработку, причем без привлечения дополнительных ресурсов и людей. Такого результата предприятие добилось за полгода работы в рамках федерального проекта «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрять бережливые технологии заводу помогали эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Хабаровского края, и первые же итоги говорят сами за себя.
Рабочая группа предприятия вместе со специалистами РЦК начала с детальной диагностики. Полгода они изучали производственные процессы, методично выявляли проблемные места и тут же внедряли улучшения. Оказалось, что сотрудники за смену наматывали порядка четырех с половиной километров — ходили за инструментом, оснасткой, искали нужные принадлежности. После оптимизации эти перемещения сократили более чем вдвое, а экономия рабочего времени составила около полутора часов в смену.
Серьезно перетряхнули и организацию рабочих мест. Специалисты ввели чек-лист подготовки, навели порядок в хранении, оснастили инструментальные тележки так, чтобы тяжелый инвентарь не приходилось таскать вручную. Параллельно завод доработал стандарты операционных процедур и запустил информационный центр для мониторинга ключевых показателей. Итогом полугодовой перезагрузки стало сокращение времени протекания процесса на 53 процента и рост выработки на 55 процентов.
Генеральный директор Хабаровского трубного завода Михаил Чебанов рассказал, что предприятие получило возможность удвоить выпуск продукции без дополнительных ресурсов. Однако в силу текущей макроэкономической ситуации наращивать объемы пока не планируется. Высвободившиеся силы направят на оптимизацию других участков — например, на модернизацию производственной инфраструктуры и наладку выпуска продукции на смежных линиях.
Заместитель министра экономического развития края Аркадий Протасов отметил, что проект наглядно доказал свою эффективность, и теперь приоритетная задача — обеспечить заводу стабильную загрузку заказами. Правительство региона готово в этом помогать. Продукция ХТЗ сегодня востребована в ключевых инфраструктурных стройках: только на автодорогу к будущему мосту через протоку Амурскую, который свяжет материковую часть Хабаровска с пунктом пропуска на острове Большой Уссурийский, планируется отгрузить 129 полимерных колодцев и более восьми километров труб различных серий.
Сейчас завод выпускает до полутора тысяч тонн продукции в месяц и поставляет ее в восемь регионов Дальнего Востока. В списке заказчиков — Хабаровский и Приморский края, Амурская область, Сахалин, Чукотка, Магадан, Камчатка и Еврейская автономная область. Трубы и колодцы ХТЗ задействованы в проектах «Хабаровск-сити» и «ДВ-квартал», а в ближайших планах — расширение присутствия в добывающей отрасли и запуск новой линии труб КОРСИС. Так что бережливые технологии на заводе — не разовая акция, а фундамент, на котором будут строить дальнейший рост.