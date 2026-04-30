Бережливые технологии на хабаровском заводе ускорили производство вдвое

Сейчас завод выпускает до полутора тысяч тонн продукции в месяц и поставляет ее в восемь регионов Дальнего Востока. В списке заказчиков — Хабаровский и Приморский края, Амурская область, Сахалин, Чукотка, Магадан, Камчатка и Еврейская автономная область. Трубы и колодцы ХТЗ задействованы в проектах «Хабаровск-сити» и «ДВ-квартал», а в ближайших планах — расширение присутствия в добывающей отрасли и запуск новой линии труб КОРСИС. Так что бережливые технологии на заводе — не разовая акция, а фундамент, на котором будут строить дальнейший рост.