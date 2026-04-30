Центр Калининграда перекрыли для проведения Дня пожарной охраны

Центр Калининграда утром в четверг, 30 апреля, перекрали для проведения Дня пожарной охраны. Для движения закрыта ул. Гаражная (от ул. Юношеской до площади Победы) и часть самой площади. Как сообщает администрация Калининграда, ограничения продлятся до 17:00.
В программе выставка пожарной техники, активности для детей и взрослых.
Более того, сегодня на площади Победы и прилегающих улицах продолжится ремонт дорог, что также может создавать помехи в движении транспорта.
Водителей просят учитывать эту информацию.
