В Хабаровском крае рыбозавод оштрафован на 200 тысяч за мусор на почве

В Николаевском районе Хабаровского края рыбоперерабатывающее предприятие привлечено к административной ответственности. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Николаевская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку на территории ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат “Восточное”. При осмотре инспекторы обнаружили складирование отходов производства и потребления прямо на почве. Среди мусора — куски металла, дерева, пластика, резины, полиэтилена и полипропилена. Отходы лежали без защиты от дождя и снега, со следами сжигания без специальных установок. Всё это находилось на прибрежной защитной полосе Охотского моря, что является грубейшим нарушением водоохранного законодательства.
По представлению природоохранного прокурора предприятие устранило нарушения. Участок полностью очистили, а одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора по постановлению прокурора оштрафовало юридическое лицо по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ — нарушение требований при использовании прибрежной защитной полосы водного объекта. Сумма штрафа составила 200 тысяч рублей.
