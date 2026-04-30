В Хабаровском крае рыбозавод оштрафован на 200 тысяч за мусор на почве

На берегу Охотского моря отходы сжигали прямо под открытым небом.

Источник: Комсомольская правда

В Николаевском районе Хабаровского края рыбоперерабатывающее предприятие привлечено к административной ответственности. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Николаевская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку на территории ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат “Восточное”. При осмотре инспекторы обнаружили складирование отходов производства и потребления прямо на почве. Среди мусора — куски металла, дерева, пластика, резины, полиэтилена и полипропилена. Отходы лежали без защиты от дождя и снега, со следами сжигания без специальных установок. Всё это находилось на прибрежной защитной полосе Охотского моря, что является грубейшим нарушением водоохранного законодательства.

По представлению природоохранного прокурора предприятие устранило нарушения. Участок полностью очистили, а одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора по постановлению прокурора оштрафовало юридическое лицо по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ — нарушение требований при использовании прибрежной защитной полосы водного объекта. Сумма штрафа составила 200 тысяч рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru