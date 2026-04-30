В Хабаровском крае рыбозавод оштрафован на 200 тысяч за мусор на почве

Николаевская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку на территории ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат “Восточное”. При осмотре инспекторы обнаружили складирование отходов производства и потребления прямо на почве. Среди мусора — куски металла, дерева, пластика, резины, полиэтилена и полипропилена. Отходы лежали без защиты от дождя и снега, со следами сжигания без специальных установок. Всё это находилось на прибрежной защитной полосе Охотского моря, что является грубейшим нарушением водоохранного законодательства.