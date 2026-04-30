Ричмонд
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юлия Гаревская принесла присягу депутата нижегородского заксобрания

Новый депутат заксобрания Нижегородской области Юлия Гаревская принесла присягу на пленарном заседании регионального парламента 30 апреля. Главный врач больницы № 29 прошла в ЗС НО по партийному списку «Единой России» после ухода Андрея Мелина.

Источник: Коммерсантъ

Новый депутат заксобрания Нижегородской области Юлия Гаревская принесла присягу на пленарном заседании регионального парламента 30 апреля. Главный врач больницы № 29 прошла в ЗС НО по партийному списку «Единой России» после ухода Андрея Мелина.

Менее чем за полгода до окончания полномочий седьмого созыва заксобрания этот мандат занимает уже третий человек. После выборов в 2021 году в заксобрание прошел Игорь Седых, но в 2023 году сложил полномочия в связи с назначением на должность министра соцполитики. Сменивший его Андрей Мелин в марте стал главой Починковского округа. Оба они на выборы в 2021 году шли первым и вторым в региональной группе № 17. Третьим и последним в ней был директор Великовражской основной школы Михаил Хрулев, но от мандата отказался, и партия решила передать его Юлии Гаревской, возглавлявшей региональную группу № 8.

В заксобрании госпожа Гаревская намерена войти в комитеты по социальным вопросам и по экологии.

Добавим, Юлия Гаревская также выдвинулась на праймериз «Единой России» в Госдуму, среди участников праймериз в заксобрание ее нет.

