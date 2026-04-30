Онколог Чичиков назвал ранние симптомы, указывающие на рак

Врач-онколог и химиотерапевт Евгений Чичиков сообщил, что даже при незначительных симптомах и жалобах пациенту может быть рекомендовано полное обследование для подтверждения или исключения онкологического заболевания.
По его словам, к общим признакам, которые могут насторожить, относятся усталость, повышенная утомляемость, субфебрильная температура и необъяснимая потеря веса. При этом он подчеркнул, что такие симптомы не являются специфичными и могут встречаться при других заболеваниях.
Чичиков также отметил, что существуют и более явные признаки, на которые стоит обращать внимание. Среди них — изменения формы, цвета или размера родинок, наличие крови в стуле или моче, уплотнения в молочных железах, а также длительный кашель. Он указал, что появление новых симптомов должно стать поводом для обращения к врачу.
Он добавил, что наиболее эффективным способом раннего выявления онкологии остается скрининг, который назначается с учетом возраста и факторов риска. В частности, речь идет о маммографии, колоноскопии, ПСА-тесте, PAP-тесте и низкодозной КТ для отдельных категорий пациентов, передает Lenta.ru.
В России завершили клиническое исследование отечественного препарата «Утжефра» для лечения рака крови. Официально зарегистрировать средство могут уже в 2026 году.