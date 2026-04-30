Хоккеисты «Торпедо» подарили джерси со стразами Филиппу Киркорову

Хоккеисты нижегородского клуба «Торпедо» Сергей Гончарук и Дмитрий Шевченко вручили фирменное джерси со стразами Филиппу Киркорову. Его концерт в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде (6+) состоялся 28 апреля. Видео со сцены было опубликовано на официальной странице ХК во «ВКонтакте».
Исполнитель принял джерси, в ответ он пожелал спортсменам побед и отметил, что «Торпедо» — это гордость Нижнего Новгорода.
«Король эстрады в новом образе и невероятная поддержка “Торпедо” даже на концерте — спасибо, Нижний», — добавили в пресс-службе клуба.
