Хоккеисты «Торпедо» подарили джерси со стразами Филиппу Киркорову

Концерт артиста прошел в Нижнем Новгороде 28 апреля.

Хоккеисты нижегородского клуба «Торпедо» Сергей Гончарук и Дмитрий Шевченко вручили фирменное джерси со стразами Филиппу Киркорову. Его концерт в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде (6+) состоялся 28 апреля. Видео со сцены было опубликовано на официальной странице ХК во «ВКонтакте».

Исполнитель принял джерси, в ответ он пожелал спортсменам побед и отметил, что «Торпедо» — это гордость Нижнего Новгорода.

«Король эстрады в новом образе и невероятная поддержка “Торпедо” даже на концерте — спасибо, Нижний», — добавили в пресс-службе клуба.

Ранее сообщалось, что хоккеисты нижегородского «Торпедо» провели мастер-класс для юных спортсменов из Выксы.