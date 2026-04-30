В МИД РФ высказались о последствиях агрессии против Ирана

В МИД России высказались о последствиях агрессии против Ирана. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке негативно отражается на Каспийском море.
Российский дипломат отметил, что удар по инфраструктуре морского порта на Каспии был незаконным.
«Мы вынуждены констатировать, что неспровоцированная вооруженная агрессия США Израиля в отношении Ирана самым негативным образом затронула и Каспийское море, и побережье. Каспий должен оставаться зоной мира и сотрудничества», — резюмировал Лавров по итогам переговоров с казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым.
Напомним, Россия осуждает агрессию США и Израиля против Ирана. В ведомстве отмечали, что действия Штатов недопустимы. Там настаивают на прекращении огня и немедленных переговорах.