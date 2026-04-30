Значительная часть складов в Прикамье устарела и нуждается в реновации

В Пермском крае наблюдается существенный спад активности в сфере коммерческой недвижимости. Бизнес уходит с насиженных мест, и причины тому не только высокая ключевая ставка и рост налогов, но и изменение самой структуры потребления, и ряд других факторов. Каковы перспективы развития этой сферы в сложившихся условиях?
Больше всего проблем у торговых центров: арендаторы уходят, так как платежи растут, а трафик год от года снижается.
— Шансов на восстановление прежнего количества посетителей уже нет, — уверена директор компании по управлению недвижимостью Елена Жданова. — За последние шесть лет, по нашим наблюдениям, трафик упал на 20 процентов. Люди не ходят в торгово-развлекательные центры, потому что в кинотеатрах не показывают зарубежные фильмы, иностранные бренды из наших магазинов ушли, да и покупательская способность населения за последние годы заметно снизилась.
Эта сфера бизнеса трансформируется очень быстро, подстраиваясь под запросы потребителей. Но планируя развитие, нужно просматривать и перспективу на 10−20 лет. Генеральный директор консалтинговой компании Регина Давлетшина полагает, что следует ориентироваться на поколения зумеров и миллениалов, которые вот-вот станут основными потребителями коммерческих услуг.
— Магазины в нынешнем виде им не нужны, — уверена Давлетшина. — Они уже стремительно теряют актуальность из-за резкого роста онлайн-продаж. И те помещения, что сейчас занимают розничные точки, скорее всего станут хабами для оперативной доставки товаров потребителям. Часть торговых центров, возможно, превратится в места для досуга, часть уйдет под офисы.
Следует ориентироваться на поколения зумеров и миллениалов, которые вот-вот станут основными потребителями коммерческих услуг: магазины в нынешнем виде им не нужны.
Управляющие компании ТРЦ лихорадочно ищут способы привлечь клиентов. Елена Жданова отмечает, что часто их концепция резко меняется в сторону развлечений: увеличиваются площади, отведенные для игр, меняется интерьерное оформление, появляются фотозоны, которые регулярно обновляются.
— Кстати, это один из способов увеличить узнаваемость ТРЦ: посетители заходят в фотозоны, делают там снимки и публикуют их в социальных сетях. В какой-то мере это помогает удерживать трафик от еще большего падения, — говорит Жданова.
А вот гендиректор одной из управляющих компаний Елена Денисова со стратегическим прицелом на зумеров и миллениалов категорически не согласна. Она считает, что следует придумывать способы завлечь в ТРЦ… пенсионеров.
— Торговые центры не могут бесконечно наращивать развлекательную составляющую. Да и безденежная молодежь не заменит нормального потребителя, — уверена она.
Эксперт обращает внимание: большинство объектов коммерческой недвижимости в столице Прикамья устарело и требует реновации. Скажем, можно подумать о переформатировании ТРЦ в локации для туристов, как делают в Китае. Кстати, и в Перми такие примеры уже есть: на площадях торговых заведений открылись музей и выставочный центр.
В последнее время к числу головных болей владельцев ТРЦ прибавилось развитие жилых комплексов с собственной инфраструктурой. Уже при проектировании ЖК архитекторы заботятся, чтобы людям было не только удобно в нем жить, но и рядом с домом делать покупки, заниматься спортом, отводить детей в садик и так далее.
— Жилые комплексы нового формата предусматривают не только магазины, офисы и переговорные, но даже медицинские кабинеты, — рассказала руководитель проектного института Айна Якупова. — Меняются и технологические решения для офисной недвижимости и ретейла: появляются вертикальные бизнес-парки с гибкими планировками и крытыми переходами между зданиями, а отдельно стоящие торговые павильоны уступают место стилобатным этажам.
Эксперт Евгений Протопопов посмотрел на ситуацию с точки зрения комплексного развития территорий, которое сейчас на подъеме. По его мнению, в проекты КРТ нужно включать не только социальную инфраструктуру и коммерческие помещения, но и места приложения труда, например технопарк, офисный центр или площади формата лайт-индастриал, которые можно использовать для решения разных бизнес-задач. В целом же краевому центру не хватает концепции развития с определением точек строительства торговых, логистических и производственных объектов, причем с учетом транспортных потоков, подытожил Протопопов.
Еще одно проблемное направление — складская недвижимость. По данным руководителя пермского филиала транспортно-логистической компании Дениса Кивы, за последние два года объем предложений на этом рынке вырос на 30 процентов, а спрос на аренду, напротив, снизился.
— Два года назад было наоборот. В период дефицита складов наша компания построила свой объект, но впоследствии столкнулась с нехваткой арендаторов и в итоге была вынуждена изменить концепцию. Сейчас компании стремятся освободиться от нерентабельных активов и пересматривают логистические цепочки, — констатирует Кива.
Только в первом квартале этого года количество объявлений о продаже складских помещений в Перми выросло на 70 процентов, но покупателей тоже нет: число сделок в 2025-м упало на 28 процентов.
При всем том на рынке ощущается нехватка качественных складов классов А и В+, отвечающих современным требованиям. Примерно треть всех площадей сегодня арендуют маркетплейсы, но старые помещения им не подходят: они не оснащены рампами для погрузки-выгрузки товара, зачастую в них нет систем пожаротушения и прочего необходимого оборудования.
Между тем, несмотря на снижение спроса на склады, арендная плата растет, отмечает Денис Кива. По его данным, сейчас в Перми она составляет в среднем 12 тысяч рублей за квадратный метр, за год прибавила около 20 процентов. Однако у соседей в Екатеринбурге просят уже 14 тысяч за квадрат, так что, очевидно, аренда продолжит дорожать.