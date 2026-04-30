Что такое Вальпургиева ночь, почему так называется, кто её празднует

Каждый год в ночь с 30 апреля на 1 мая в Европе и за её пределами наступает время, окутанное мистикой, древними легендами и необычными традициями. Речь идет о Вальпургиевой ночи — празднике, в котором языческие верования тесно переплелись с христианской культурой. В 2026 году эта дата выпадает со среды на четверг, сохраняя всю мощь многовековых поверий. Одни в эту ночь боятся выходить на улицу, опасаясь шабаша ведьм, другие — активно гадают и собирают травы. Разберемся подробно, что же это за явление и кто его празднует на самом деле.