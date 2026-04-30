Дарий Тюрин встретился со студентами накануне Дня коренных малочисленных народов

Заместитель Председателя правительства Хабаровского края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин встретился с молодёжью из числа коренных малочисленных народов. Встреча была приурочена к новому празднику — Дню КМНС, который отмечают в России сегодня, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На встречу с представителями правительства Хабаровского края пригласили студентов хабаровских вузов и организаций среднего профессионального образования и молодых профессионалов. В числе приглашенных были молодые активисты, имеющие достижения в образовательной, спортивной, общественной и культурной деятельности, а также внесшие вклад в сохранение традиционной культуры коренных народов.
Студенты рассказали Дарию Тюрину о своих достижениях — победах на соревнованиях по Северному многоборью, участии в фестивале молодого искусства «Таврида. Арт», пропаганде традиционного искусства среди молодежи.
Дарий Тюрин ответил на множество вопросов, волнующих студентов. В их числе строительство в Хабаровске Межвузовского кампуса, обеспечение иногородних студентов местами в общежитиях, а молодых специалистов — жильем. Особое внимание Дарий Тюрин акцентировал на возможностях трудоустройства молодежи в Хабаровском крае.
В завершение встречи творческий подарок сделали участницы молодежного ансамбля национального танца «Эрку».