В минтербезе Прикамья прокомментировали сообщения о «Химической опасности»

Сообщения о «Химической опасности» прокомментировали сайту perm.aif.ru в Министерстве территориальной безопасности.
Около 09:30 после продолжительного звука сирены пермяков напугали сообщения по громкоговорителю.
«Граждане, произошла авария на опасном предприятии. Распространяется облако опасного вещества. Плотно закройте окна», — говорилось в сообщении населению.
Однако в региональном минтербезе заверили, что угроз нет.
«С целью проверки работоспособности системы оповещения на ряде предприятий Перми была включена локальная система “Химическая опасность”. Реальной угрозы химической опасности нет», — рассказали сайту perm.aif.ru в ведомстве.
Напомним, беспилотник атаковал одну из промышленных площадок Пермского края. Работники находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и серьёзных разрушений нет.