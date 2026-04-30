В минтербезе Прикамья прокомментировали сообщения о «Химической опасности»

В регионе сохраняются режимы «Беспилотной опасности» и «Ковёр».

Сообщения о «Химической опасности» прокомментировали сайту perm.aif.ru в Министерстве территориальной безопасности.

Около 09:30 после продолжительного звука сирены пермяков напугали сообщения по громкоговорителю.

«Граждане, произошла авария на опасном предприятии. Распространяется облако опасного вещества. Плотно закройте окна», — говорилось в сообщении населению.

Однако в региональном минтербезе заверили, что угроз нет.

«С целью проверки работоспособности системы оповещения на ряде предприятий Перми была включена локальная система “Химическая опасность”. Реальной угрозы химической опасности нет», — рассказали сайту perm.aif.ru в ведомстве.

Напомним, беспилотник атаковал одну из промышленных площадок Пермского края. Работники находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и серьёзных разрушений нет.

