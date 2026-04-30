Жительницу Красноярского края осудили за попытку продать редкую птицу (видео)

«Два месяца она выхаживала сокола в клетке: кормила, лечила, наблюдала, как он постепенно оживал, начал есть и пытаться взлетать. Однако вместо того чтобы сдать птицу специалистам, она решила найти “хорошие руки” на площадке для объявлений. Женщина разместила фото поврежденного сокола и устроила аукцион с первоначальной ценой в 10 тыс. рублей. Птицу забронировали за 60 тыс. рублей, но деньги не перевели. Женщина продолжала искать покупателя, не имея разрешения на оборот краснокнижных животных», — рассказали в прокуратуре.