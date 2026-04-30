Жительницу Красноярского края осудили за попытку продать редкую птицу (видео)

В Красноярском крае суд признал 41-летнюю жительницу Канска виновной в незаконном приобретении, содержании и попытке продажи особо ценного краснокнижного животного с публичной демонстрацией в интернете.

Установлено, что в сентябре 2025 года женщина приютила у себя дома сокола-сапсана, которого ей привезла знакомая. Редкая хищная птица была ранена — получила тяжелую травму головы и рассекла клюв, не могла летать и не ориентировалась в пространстве. Фигурантка, которая давно увлекается орнитологией и имеет диплом о переподготовке по этой специальности, взялась за лечение.

«Два месяца она выхаживала сокола в клетке: кормила, лечила, наблюдала, как он постепенно оживал, начал есть и пытаться взлетать. Однако вместо того чтобы сдать птицу специалистам, она решила найти “хорошие руки” на площадке для объявлений. Женщина разместила фото поврежденного сокола и устроила аукцион с первоначальной ценой в 10 тыс. рублей. Птицу забронировали за 60 тыс. рублей, но деньги не перевели. Женщина продолжала искать покупателя, не имея разрешения на оборот краснокнижных животных», — рассказали в прокуратуре.

Вскоре об этом узнали правоохранители и изъяла сапсана. В суде фигурантка полностью признала вину:

«Десять лет лечила птиц безвозмездно: попугаев, диких пернатых. Хотела пристроить сокола к заботливым людям, не за деньги, а в надежные руки. Не знала всех тонкостей закона».

По ч. 2 ст. 258.1 УК РФ обвиняемую приговорили к 1 году условного лишения свободы.

