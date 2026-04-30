Астероид диаметром до 110 метров приблизится к Земле: есть ли угроза для планеты

Астероид с временным обозначением 2026 HN1, обнаруженный в апреле этого года, приблизится к Земле в первую неделю мая. По данным NASA и его Центра изучения околоземных объектов (CNEOS), сближение произойдет 6 мая в 2:55 по тихоокеанскому времени.
Согласно прогнозам, астероид пройдет на расстоянии примерно в девять раз большем, чем дистанция между Землей и Луной, со скоростью свыше 14 км/с. Диаметр космического тела оценивается в пределах от 49 до 110 метров. Для сравнения, кратер Баррингер в Аризоне образовался после падения объекта около 50 метров.
Несмотря на внушительные размеры, ученые подчеркивают, что текущая траектория не несет угрозы столкновения. Тем не менее специалисты напоминают, что подобные объекты потенциально опасны. При падении на сушу возможны разрушения регионального масштаба, а удар в океан способен вызвать мощное цунами. Наблюдение за такими телами ведут международные организации, включая Европейское космическое агентство.
В списке рисков ESA сейчас около 1970 объектов, но вероятность их столкновения с Землей минимальна и снижается по мере уточнения орбит. Одновременно космические агентства развивают системы планетарной защиты, тестируя технологии изменения траектории астероидов.
Напомним, в апреле с Землей сблизился астероид Апофис, открытый в 2004 году. Это космическое тело имеет диаметр 350 метров.