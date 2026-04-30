Лавров высказался о создании палестинского государства

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что процесс создания палестинского государства оказался в тупике.
По его словам, на сегодняшний день отсутствует прогресс в реализации международных договоренностей, направленных на урегулирование конфликта и формирование независимого государства Палестина.
«Говоря о Ближнем Востоке, конечно, считаем важным не упускать из виду то, что происходит в Ливане. И особенно тот тупик, который сложился и из которого не видно выхода, в отношении создания палестинского государства», — сказал глава внешнеполитческого ведомсвта.
Напомним, Министерство иностранных дел РФ не раз выступало против аннексии Западного берега и жестоких действий против Палестины. Лавров заявлял, что коллективному наказанию палестинцев в Газе нет оправдания. Он обратил внимание на то, что под бомбардировками и от голода гибнут палестинские дети.