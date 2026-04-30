Ричмонд
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Старый тоннель метро в Красноярске соединили с новым после 30 лет консервации

Соединение необходимо для дальнейшего строительства и эксплуатации метротрама.

Источник: Комсомольская правда

В будущем красноярском метро появилась первая технологическая сбойка. Она находится на перегоне между станциями «Высотная» и «Улица Копылова», соединяя два тоннеля: старый, проложенный еще в Советском Союзе, и новый, который строят прямо сейчас.

Как рассказали в правительстве Красноярского края, старый тоннель был законсервирован почти 30 лет. Для начала работ по сбойке, советскую ветку привели в порядок, а потом укрепили оба тоннеля металлическими конструкциями. Длина сбойки составила 10 метров.

Метростроители говорят, что сбойка необходима для безопасности и на этапе строительства, и при работе метро. Через нее пройдут коммуникации и эвакуационный выход для пассажиров.

Сейчас работы по строительству красноярского метротрама продолжаются. Напомним, несколько лет назад метро обещали запустить уже к 2026 году, однако в начале 2026 года было объявлено, что первая ветка начнет свою работу не раньше 2028 года.