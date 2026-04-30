Старый тоннель метро в Красноярске соединили с новым после 30 лет консервации

В будущем красноярском метро появилась первая технологическая сбойка. Она находится на перегоне между станциями «Высотная» и «Улица Копылова», соединяя два тоннеля: старый, проложенный еще в Советском Союзе, и новый, который строят прямо сейчас.
Как рассказали в правительстве Красноярского края, старый тоннель был законсервирован почти 30 лет. Для начала работ по сбойке, советскую ветку привели в порядок, а потом укрепили оба тоннеля металлическими конструкциями. Длина сбойки составила 10 метров.
Метростроители говорят, что сбойка необходима для безопасности и на этапе строительства, и при работе метро. Через нее пройдут коммуникации и эвакуационный выход для пассажиров.
Сейчас работы по строительству красноярского метротрама продолжаются. Напомним, несколько лет назад метро обещали запустить уже к 2026 году, однако в начале 2026 года было объявлено, что первая ветка начнет свою работу не раньше 2028 года.