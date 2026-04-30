Прочерк в графе «отец» убрали: волгоградка доказала родство с бойцом СВО

История этой семьи трагична. Татьяна и военнослужащий жили вместе без официальной регистрации брака с февраля 2023 года. В апреле 2024 года мужчина ушел добровольцем на фронт. Позже женщина узнала, что ждет ребенка. Осенью 2024 года пришли тревожные вести: сначала отца будущего малыша признали пропавшим без вести, а в ноябре подтвердили его гибель в зоне проведения СВО.