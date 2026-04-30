Прочерк в графе «отец» убрали: волгоградка доказала родство с бойцом СВО

Новониколаевский районный суд Волгоградской области вынес важное решение, которое поможет семье погибшего участника специальной военной операции получить положенные льготы и выплаты. Истицей выступила Татьяна К., которая обратилась в суд с просьбой установить юридический факт признания отцовства.
История этой семьи трагична. Татьяна и военнослужащий жили вместе без официальной регистрации брака с февраля 2023 года. В апреле 2024 года мужчина ушел добровольцем на фронт. Позже женщина узнала, что ждет ребенка. Осенью 2024 года пришли тревожные вести: сначала отца будущего малыша признали пропавшим без вести, а в ноябре подтвердили его гибель в зоне проведения СВО.
В декабре 2024 года Татьяна родила дочь. Так как родители не были расписаны, в свидетельстве о рождении ребенка в графе «отец» поставили прочерк. Это лишало девочку права на получение пенсий по потере кормильца и других социальных гарантий, предусмотренных для семей погибших защитников Отечества.
Чтобы исправить ситуацию, потребовались веские доказательства. Суд назначил молекулярно-генетическую экспертизу. Сравнение проводилось не с самим погибшим, а с его родным братом. Результаты ДНК-теста однозначно подтвердили биологическое родство ребенка с погибшим военнослужащим.
На основании этих данных суд удовлетворил заявление Татьяны. Факт отцовства был официально установлен. Теперь в актовую запись о рождении девочки внесут изменения: у нее появится отец. Решение суда уже вступило в законную силу.
Этот документ станет основанием для оформления всех положенных ребенку выплат и льгот.
