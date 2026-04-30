На пути в Крым задерживаются несколько пассажирских поездов

Восемь поездов «Таврия» задерживаются из-за ограничений на Крымском мосту.

Источник: Комсомольская правда

Восемь поездов дальнего следования «Таврия» выбились из графика из-за введения ограничений движения по Крымскому мосту. Об этом сообщили в Telegram-канале перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Как сообщают в компании, все задержанные составы следуют в Крым или из него. Так, поезд из Симферополя в Москву отстает от расписания на 30 минут. Поезда из Санкт-Петербурга в Евпаторию и из Москвы в Симферополь задерживаются примерно на 2,5 часа.

Более серьезные отклонения зафиксированы у поездов из Евпатории в Москву и из Севастополя в столицу. Они опаздывают на 3,5 часа. Поезд из Москвы в Севастополь задерживается на четыре часа. Максимальное отставание — до 4,5 часа — наблюдается у составов из Минеральных Вод в Симферополь и из Москвы в Евпаторию.

«Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации», — отмечается в публикации.

Как передает «КП — Крым», Крымский мост перекрыли в три часа ночи четверга, 30 апреля. В настоящее время движение все еще не возобновилось.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше