На пути в Крым задерживаются несколько пассажирских поездов

Восемь поездов дальнего следования «Таврия» выбились из графика из-за введения ограничений движения по Крымскому мосту. Об этом сообщили в Telegram-канале перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Как сообщают в компании, все задержанные составы следуют в Крым или из него. Так, поезд из Симферополя в Москву отстает от расписания на 30 минут. Поезда из Санкт-Петербурга в Евпаторию и из Москвы в Симферополь задерживаются примерно на 2,5 часа.
Более серьезные отклонения зафиксированы у поездов из Евпатории в Москву и из Севастополя в столицу. Они опаздывают на 3,5 часа. Поезд из Москвы в Севастополь задерживается на четыре часа. Максимальное отставание — до 4,5 часа — наблюдается у составов из Минеральных Вод в Симферополь и из Москвы в Евпаторию.
«Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации», — отмечается в публикации.
Как передает «КП — Крым», Крымский мост перекрыли в три часа ночи четверга, 30 апреля. В настоящее время движение все еще не возобновилось.