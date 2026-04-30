Актер потерял сознание в ресторане — Винга Реймза увезли в больницу

В Лос-Анджелесе экстренные службы доставили в больницу актера Винга Реймза после внезапного инцидента в ресторане. По имеющимся данным, актер ужинал с близкими, когда почувствовал резкое недомогание и потерял сознание.
Очевидцы сообщили, что он на короткое время был дезориентирован. На место прибыли медики, после чего его госпитализировали для обследования.
По предварительной информации, причиной мог стать перегрев. Другие обстоятельства произошедшего официально не раскрываются.
Позже представители актера заявили, что его состояние оценивается как стабильное. После осмотра врачи отпустили его домой.
Винг Реймз известен по роли Лютера Стикелла в серии фильмов «Миссия невыполнима».
