Глава Хабаровского края поручил запустить аэропорт Хурба до конца года

Губернатор Дмитрий Демешин поставил задачу запустить внутренние авиационные перевозки через Аэропорт Хурба до конца года. Об этом он заявил в ходе своего ежегодного отчёта перед депутатами Закдумы края, сообщает hab.aif.ru.
«По указанию президента Российской Федерации федеральный аэропорт Хурба в этом январе передан в государственную собственность края. Мы уже направили в Минтранс России обращение по поводу ремонта перрона и рулежных дорожек», — отметил губернатор.
Запуск аэропорта стане важным событием в жизни этой части региона. Глава Солнечного муниципального округа Сергей Семёнов считает, что он вдохнёт новую жизнь в логистические цепочки. Особенно он облегчит жизнь туристам и любителям горных лыж.
«В нашем округе находится лучший горнолыжный курорт края — “Холдоми”. Аэропорт Хурба станет спасательным кругом для него и для туристов, так как позволит добираться до горнолыжки быстрее и комфортнее», — говорит Семёнов.
Таким образом, Демешин планомерно наводит порядок в государственной собственности региона, раскрывая имеющийся потенциал по целому ряду направлений.