Ричмонд
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Хабаровского края поручил запустить аэропорт Хурба до конца года

Государственный аэропорт в январе этого года был передан в краевую собственность.

Губернатор Дмитрий Демешин поставил задачу запустить внутренние авиационные перевозки через Аэропорт Хурба до конца года. Об этом он заявил в ходе своего ежегодного отчёта перед депутатами Закдумы края, сообщает hab.aif.ru.

«По указанию президента Российской Федерации федеральный аэропорт Хурба в этом январе передан в государственную собственность края. Мы уже направили в Минтранс России обращение по поводу ремонта перрона и рулежных дорожек», — отметил губернатор.

Запуск аэропорта стане важным событием в жизни этой части региона. Глава Солнечного муниципального округа Сергей Семёнов считает, что он вдохнёт новую жизнь в логистические цепочки. Особенно он облегчит жизнь туристам и любителям горных лыж.

«В нашем округе находится лучший горнолыжный курорт края — “Холдоми”. Аэропорт Хурба станет спасательным кругом для него и для туристов, так как позволит добираться до горнолыжки быстрее и комфортнее», — говорит Семёнов.

Таким образом, Демешин планомерно наводит порядок в государственной собственности региона, раскрывая имеющийся потенциал по целому ряду направлений.