Из-за закрытия Крымского моста оказались задержаны восемь поездов «Таврия»

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 апреля движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно остановлено. Ограничения вступили в силу в 03:11 по московскому времени и сохранялись не менее шести часов. Водителям и пассажирам, находившимся в зоне переправы и досмотровых пунктов, рекомендовали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.