Первая в Хабаровске гонка на выносливость измотала собак и хозяев

Среди женщин определить победителя так и не смогли.

Источник: Хабаровский край сегодня

Итоги первой гонки на выносливость для собак и хозяев «Амурский рубеж» (0+) подвели в Хабаровске. Победу в одном из финалов определить не удалось — наградили сразу две пары, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Соревнования прошли в пригороде Хабаровска. Как мы писали ранее, по изначальному плану участники должны были раз за разом проходить дистанцию в 1,3 километра, укладываясь в отведенные 30 минут. Отставшие выбывали из борьбы за лидерство.

В случае если слабину не покажут сразу несколько команд, победителя должны были определить по времени финиша на последнем круге.

Среди мужчин самым выносливым назвали Евгения Говоруна и его пса по кличке Мустанг. Победителя среди женщин не выявили: после упорной борьбы осталось две команды — Арина Зайцева с Флаймом и Елена Демидова с Умкой.

Всего к «Амурскому рубежу» в пригороде Хабаровска присоединились 25 пар спортсменов.