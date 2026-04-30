Первая в Хабаровске гонка на выносливость измотала собак и хозяев

Итоги первой гонки на выносливость для собак и хозяев «Амурский рубеж» (0+) подвели в Хабаровске. Победу в одном из финалов определить не удалось — наградили сразу две пары, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Соревнования прошли в пригороде Хабаровска. Как мы писали ранее, по изначальному плану участники должны были раз за разом проходить дистанцию в 1,3 километра, укладываясь в отведенные 30 минут. Отставшие выбывали из борьбы за лидерство.
В случае если слабину не покажут сразу несколько команд, победителя должны были определить по времени финиша на последнем круге.
Среди мужчин самым выносливым назвали Евгения Говоруна и его пса по кличке Мустанг. Победителя среди женщин не выявили: после упорной борьбы осталось две команды — Арина Зайцева с Флаймом и Елена Демидова с Умкой.
Всего к «Амурскому рубежу» в пригороде Хабаровска присоединились 25 пар спортсменов.