На Дону потушили семь пожаров 29 апреля

За минувшие сутки 29 апреля на Дону произошло семь техногенных пожаров, которые ликвидировали спасатели ГУ МЧС России по Ростовской области.
Помимо это, сотрудники экстренного ведомства привлекались для ликвидации трёх ДТП и одного возгорания сухостоя. На места выезжали 120 человек, 30 единиц техники.
В ведомстве проинформировали, что сегодня, 30 апреля, запланированы 43 выжигания сухой растительности в 13 муниципалитетах донского региона.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.