На Дону потушили семь пожаров 29 апреля

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

За минувшие сутки 29 апреля на Дону произошло семь техногенных пожаров, которые ликвидировали спасатели ГУ МЧС России по Ростовской области.

Помимо это, сотрудники экстренного ведомства привлекались для ликвидации трёх ДТП и одного возгорания сухостоя. На места выезжали 120 человек, 30 единиц техники.

В ведомстве проинформировали, что сегодня, 30 апреля, запланированы 43 выжигания сухой растительности в 13 муниципалитетах донского региона.

