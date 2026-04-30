Четверо жителей Прикамья обвиняются в неправомерном обороте средств платежей

С ноября по декабрь 2025 года обвиняемые получили во временное пользование реквизиты и доступ к банковским картам, принадлежащим десяти несовершеннолетним жителям Прикамья. За использование карт подросткам платили по 1 тыс. руб. в день. Электронные средства платежей использовались для движения денежных средств, полученных от преступной деятельности, в том числе связанной с наркобизнесом. Преступления выявлены сотрудниками УМВД России по городу Перми.