В Перми контролируют качество воздуха после пожара на промышленном объекте

После пожара, произошедшего 29 апреля 2026 года на одном из промышленных объектов, специалисты начали проверку состояния атмосферного воздуха, сообщили «КП-Пермь» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Специалисты проводят анализ проб, чтобы определить наличие загрязняющих веществ, характерных для таких возгораний.
Проверки продолжаются не только вблизи места происшествия, но и в жилых районах Перми и Пермского района. Исследования выполняет аккредитованный лабораторный центр «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».
Работы ведутся совместно с региональным управлением МЧС. Власти держат ситуацию под постоянным контролем.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше