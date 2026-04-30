В Перми из-за угрозы атаки украинскими БПЛА отменили занятия в университете

В Пермском госуниверситете отменили занятия и перевели сотрудников на удалёнку из-за угрозы беспилотников. Об этом пишет издание «КП-Пермь» со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.
«Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники! Пермский университет принял решение об отмене учебных занятий на сегодня. Работа сотрудников переведена в дистанционный режим», — издание передает сообщение от администрации учебных заведений Перми.
Отмечается, что студентов Пермского филиала РЭУ Плеханова перевели на удаленное обучение. К такой практике прибегли еще несколько высших учебных заведений региона.
Ранее KP.RU сообщил, что в Перми утром 30 апреля завыли сирены. Был объявлен режим «Ковер» и «Беспилотная опасность». В аэропорту города приостановлена отправка и прием самолетов. Жители региона получают сообщения на мобильные телефоны о вводе режима «Беспилотная опасность». Их предупреждают о возможной атаке вражескими БПЛА, просят сохранять спокойствие и не подходить к окнам.