Власти Екатеринбурга рассказали о перекрытиях 9 мая

Общественный транспорт в День Победы будет работать на час дольше.

Источник: Аргументы и факты

В мэрии уральской столицы рассказали о предстоящих перекрытиях, связанных с мероприятиями в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Движение всех видов транспорта по ряду улиц уральской столицы будет ограничено 8 и 9 мая.

8 мая с 06:00 и до окончания праздничных мероприятий движение закроют по улице Пушкина (от проспекта Ленина до дома № 11 по улице Пушкина. С 09:45 до 11:15 проехать нельзя будет по нечетной стороне проспекта Ленина (от Восточной до Луначарского), с 09:45 до 11:15 по улице Бажова (от Малышева до Первомайской), с 09:45 до 11:15 по улице Кузнечная (от Бажова до Первомайской), с 09:45 до 11:15 по улице Мичурина (от Ленина до Первомайской).

9 мая с 00:01 до 14:00, а также с 20:00 до окончания праздничных мероприятий ограничат движение:

по проспекту Ленина (от Московской до Карла Либкнехта);

по улице Хохрякова (от Малышева до Ленина);

по улице Маршала Жукова (от Челюскинцев до Ленина);

по улице 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина);

по улице Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев);

у Свердловского государственного академического театра драмы.

С 06:00 9 мая и до окончания праздничных мероприятий перекроют:

улицу Пушкина (от Малышева до проспекта Ленина);

улицу Толмачева (от проспекта Ленина до Первомайской);

улицу Горького (от Малышева до Пушкина);

улицу Воеводина (от Малышева до Ленина);

улицу Вайнера (от Антона Валека до Ленина);

улицу Урицкого (от Антона Валека до площади 1905 года);

улицу Володарског (от Антона Валека до площади 1905 года);

переулок Банковский (от Малышева до переулка Театрального).

"На всех перечисленных участках будет запрещена и стоянка, — рассказали в администрации. — В День Победы трамваи, троллейбусы, автобусы и метро будут ходить на час дольше — до 01:00 10 мая.

