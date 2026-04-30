Власти Екатеринбурга рассказали о перекрытиях 9 мая

В мэрии уральской столицы рассказали о предстоящих перекрытиях, связанных с мероприятиями в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Движение всех видов транспорта по ряду улиц уральской столицы будет ограничено 8 и 9 мая.
8 мая с 06:00 и до окончания праздничных мероприятий движение закроют по улице Пушкина (от проспекта Ленина до дома № 11 по улице Пушкина. С 09:45 до 11:15 проехать нельзя будет по нечетной стороне проспекта Ленина (от Восточной до Луначарского), с 09:45 до 11:15 по улице Бажова (от Малышева до Первомайской), с 09:45 до 11:15 по улице Кузнечная (от Бажова до Первомайской), с 09:45 до 11:15 по улице Мичурина (от Ленина до Первомайской).
9 мая с 00:01 до 14:00, а также с 20:00 до окончания праздничных мероприятий ограничат движение:
по проспекту Ленина (от Московской до Карла Либкнехта);
по улице Хохрякова (от Малышева до Ленина);
по улице Маршала Жукова (от Челюскинцев до Ленина);
по улице 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина);
по улице Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев);
у Свердловского государственного академического театра драмы.
С 06:00 9 мая и до окончания праздничных мероприятий перекроют:
улицу Пушкина (от Малышева до проспекта Ленина);
улицу Толмачева (от проспекта Ленина до Первомайской);
улицу Горького (от Малышева до Пушкина);
улицу Воеводина (от Малышева до Ленина);
улицу Вайнера (от Антона Валека до Ленина);
улицу Урицкого (от Антона Валека до площади 1905 года);
улицу Володарског (от Антона Валека до площади 1905 года);
переулок Банковский (от Малышева до переулка Театрального).
"На всех перечисленных участках будет запрещена и стоянка, — рассказали в администрации. — В День Победы трамваи, троллейбусы, автобусы и метро будут ходить на час дольше — до 01:00 10 мая.