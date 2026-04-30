«Мир сейчас не перешёл в многополярность. Он находится в фазе разрушения старых смыслов», — считает директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук Максим Лубяной, рассуждая о том, как формируется новая многополярная архитектура международных отношений.
"Владимир Путин снова констатирует: Запад сдаёт позиции, глобальный Юг поднимается, формируется многополярная архитектура. Всё правильно — по цифрам. Доля G7 в мировом ВВП по ППС упала с половины до трети за три десятилетия, БРИКС вышел вперёд. Но вот что упускают в публичной риторике (умышленно или нет): многополярность — это не просто математика долей. Это система смыслов, вокруг которых выстраиваются полюса.
После Второй мировой биполярный мир держался не на бомбах и долларах. США и СССР предлагали идеи. Две утопии — либеральная и коммунистическая — каждая со своим проектом человека, будущего, справедливости. Они враждовали, но они объясняли мир. После развала Советского Союза Запад попытался выдать свой либеральный проект за «конец истории». Это тоже была идея — пусть наивная, пусть быстро выродившаяся в насильственную демократизацию. Но она работала как магнит. Сегодня этого нет. Китай предлагает «социализм с китайской спецификой» — но это скорее экономическая модель, чем универсальная картина мира, готовая зажечь миллиарды. Индия говорит о себе как о «матери демократий», но внутри — сплошные вопросы. Исламский мир разорван. Россия провозглашает «традиционные ценности» и «суверенитет», но это пока оборона, а не наступление. Полюс без идеи — это просто большой кусок территории с экономикой и армией. Притягивать к себе других он не будет. Имитировать — сколько угодно. Но всерьёз за ним никто не пойдёт.
Поэтому возвращаюсь к тезису: укреплять свою роль в мире можно только одним способом — предложить идею, которая обрастает смыслом, институтами и добровольным следованием за ней других. Не экспорт природных ресурсов или оружия. А ответ на вопрос «зачем нам всё это?» — внятный, достойный и принимаемый без оговорок. Пока такой идеи у России нет — как, впрочем, и у любого другого из нарождающихся центров.
Мир сейчас не перешёл в многополярность. Он находится в фазе разрушения старых смыслов. Никто не знает, какими будут новые. Слишком быстро меняется всё — технологии, климат, миграции, войны. Идеи не успевают вызреть. Мы в начале очень долгого и очень нервного пути. И первая задача на этом пути — не нарастить внешнеторговый оборот, а сформулировать что-то, ради чего люди и страны готовы выстраиваться вокруг тебя. Пока этого нет — глобальный хаос будет только нарастать. Для всех без исключения".