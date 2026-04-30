Максим Лубяной: «Мир находится в фазе разрушения старых смыслов»

После Второй мировой биполярный мир держался не на бомбах и долларах. США и СССР предлагали идеи. Две утопии — либеральная и коммунистическая — каждая со своим проектом человека, будущего, справедливости. Они враждовали, но они объясняли мир. После развала Советского Союза Запад попытался выдать свой либеральный проект за «конец истории». Это тоже была идея — пусть наивная, пусть быстро выродившаяся в насильственную демократизацию. Но она работала как магнит. Сегодня этого нет. Китай предлагает «социализм с китайской спецификой» — но это скорее экономическая модель, чем универсальная картина мира, готовая зажечь миллиарды. Индия говорит о себе как о «матери демократий», но внутри — сплошные вопросы. Исламский мир разорван. Россия провозглашает «традиционные ценности» и «суверенитет», но это пока оборона, а не наступление. Полюс без идеи — это просто большой кусок территории с экономикой и армией. Притягивать к себе других он не будет. Имитировать — сколько угодно. Но всерьёз за ним никто не пойдёт.