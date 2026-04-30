Врачи из Черняховска спасли 58-летнего мужчину с тяжёлыми ножевыми ранениями. Специалисты провели операцию на сердце, лёгких и печени пациента. Об этом сообщили в телеграм-канале Минздрава Калининградской области.
На мужчину напали с ножом в Нестеровском округе. На место вызвали врачей скорой помощи, которые обнаружили у пострадавшего множественные резаные раны грудной клетки и левого плеча. Травмы спровоцировали сильное кровотечение.
«Состояние мужчины было настолько тяжёлым, что стало ясно: шансов успеть к калининградским медикам у него нет. Поэтому было принято решение везти пострадавшего в ближайший стационар — Черняховскую центральную районную больницу», — рассказал лавный врач медучреждения Виктор Гродницкий.
В приёмный покой пациент поступил в шоковом состоянии. У мужчины взяли анализы крови и с помощью рентгена обследовали органы грудной клетки, после чего специалисты приступили к операции.
Вмешательство длилось чуть больше двух часов. Врачи остановили кровотечение и предотвратили распространение инфекции. Специалисты также справились с тампонадой сердца — состоянием, при котором жидкость в околосердечной сумке сдавливает орган и вызывает стремительную сердечно-сосудистую недостаточность.
«Мы восстановили повреждённые органы, дренировали брюшную и плевральные полости, ушили операционные раны. В настоящий момент пациент находится под контролем врачей, его жизни ничего не угрожает, прогноз на будущее положительный», — отметил хирург Максим Кузнецов. Врач работает в черняховской больнице всего месяц. Молодой специалист приехал в Калининградскую область из Томска.