В МЧС назвали возможную причину пожара в Красноярском крае

Пожар в Дубинино Красноярского края мог произойти из-за короткого замыкания.

КРАСНОЯРСК, 30 апр — РИА Новости. Короткое замыкание телевизора могло стать причиной пожара, в результате которого погибли трое маленьких детей в поселке Дубинино Красноярского края, сообщает краевой главк МЧС.

Ранее СК сообщил, что днем 30 апреля мать отлучилась в магазин, оставив в квартире дома по улице Кишиневской без присмотра троих детей в возрасте года, трех и четырех лет соответственно. Произошел пожар, малыши погибли. Ее муж в это время находился на работе. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам).

Как сообщало МЧС, пожар произошел в трехэтажном доме на площади 35 квадратных метров. С огнем боролись 12 человек, четыре единицы техники. На месте работает следственно-оперативная группа.

«По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания телевизора», — говорится в сообщении.

В прокуратуре Красноярского края добавили, что расследование уголовного дела поставлено на контроль. Также, по данным ведомства, семья в поле зрения органов системы профилактики не попадала, на учетах не состоит. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка работе органов системы профилактики.

В пресс-службе регионального главка СК РФ уточнили журналистам, что в семье всего шесть детей: один из них находился в школе, пятый ребенок — у бабушки, а местонахождение шестого устанавливается.

