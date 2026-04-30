Контроль за лесопожарной ситуацией усилили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде при наступлении пожароопасного периода активизированы меры по предотвращению возгораний в лесных массивах. Мониторинг состояния городских лесов осуществляется как путем обходов, так и с использованием систем видеонаблюдения. Об этих мерах проинформировали представители департамента благоустройства городской администрации.
Данное решение об усилении надзора обусловлено постановлением главы города Юрия Шалабаева. Для контроля за лесными угодьями организованы совместные патрули с участием представителей районных администраций, лесничеств и спасательных служб.
Директор городского лесничества Владислав Кукушкин уточнил, что в текущем году начато применение дистанционного мониторинга. Камеры, установленные на объектах связи, обеспечивают наблюдение за ситуацией в лесах, подведомственных МКУ «Нижегородлес», в режиме реального времени.
Наряду с этим, продолжено и наземное патрулирование. Оно проводится в соответствии с утвержденными девятью маршрутами. Ответственность за противопожарную безопасность лесов возложена на четыре участковых лесничества, которые также занимаются ликвидацией первых очагов возгорания.
Для оперативного реагирования подготовлен парк техники, насчитывающий 28 единиц, в том числе шесть автоцистерн, девять лесопатрульных комплексов и тринадцать тракторов с навесным оборудованием. Кроме того, в распоряжении сотрудников находится свыше 440 единиц различного инвентаря.
По мнению экспертов, главной причиной лесных пожаров остается неосторожное обращение с огнем. В связи с этим планируется установка 119 информационных щитов, обустройство 144 зон отдыха, проведение около 400 образовательных мероприятий и распространение тысячи памяток.
Владельцам земельных участков, граничащих с лесом, уже направлено 91 уведомление с напоминанием о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поставил задачу не допустить лесных пожаров в 2026 году. Городские структуры стремятся повторить успешный опыт прошлых лет.
Напомним, что пожароопасный сезон в лесах Нижегородской области начнется 24 апреля.