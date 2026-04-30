Пермский суд обязал семью из Чусового отвести детей в школу

Чусовской суд Пермского края обязал отца и мать двух несовершеннолетних сыновей дать им среднее образование. Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе пермского краевого суда.
В семье жителей города Чусовой двое детей — 2009 и 2018 года рождения. Старший, девятиклассник, пренебрегает учебой, он не прошел итоговое собеседование и не стал участвовать в ГИА.
Младший должен был пойти в первый класс еще в прошлом году, но родители не записали его в школу. Отец и мать не обращают внимания на предупреждения педагогов, избегая встреч с ними.
Поэтому для защиты права детей на получение образования прокурор Чусового подал иск в суд. И в результате родителей заставили принять необходимые меры, в частности, обеспечить участие старшего сына в ГИА, а младшего записать в первый класс. Ситуация находится на контроле в прокуратуре.