Следующие через Воронежскую область поезда задержались из-за перекрытия Крымского моста

В ночь на 30 апреля движение по Крымскому мосту было полностью перекрыто, что привело к задержкам пассажирских поездов. Как сообщили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс», сразу семь составов, маршрут которых пролегает через Воронежскую область, выбились из графика. Отставание от расписания составляет от получаса до 4,5 часов.
Изменения коснулись поездов, следующих в Крым и в обратном направлении:
Поезда на юг (задержки):
Москва — Севастополь: 4 часа;
Москва — Евпатория: 4,5 часа;
Москва — Симферополь: 2,5 часа;
Санкт-Петербург — Евпатория: 2,5 часа.
Поезда на север:
Евпатория — Москва: 3,5 часа;
Севастополь — Москва: 3,5 часа;
Симферополь — Москва: 30 минут.
В компании уточнили, что итоговое время в пути может корректироваться. Начальники поездов находятся на постоянной связи с пассажирами и оперативно информируют их обо всех изменениях.
Напомним, в ночь на 30 апреля Воронежская область пережила массированную атаку БПЛА. Силами ПВО было сбито 43 дрона. Жертв и разрушений на земле удалось избежать.