Ричмонд
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следующие через Воронежскую область поезда задержались из-за перекрытия Крымского моста

В пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс» сообщили об изменении расписания составов, следующих через регион.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 30 апреля движение по Крымскому мосту было полностью перекрыто, что привело к задержкам пассажирских поездов. Как сообщили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс», сразу семь составов, маршрут которых пролегает через Воронежскую область, выбились из графика. Отставание от расписания составляет от получаса до 4,5 часов.

Изменения коснулись поездов, следующих в Крым и в обратном направлении:

Поезда на юг (задержки):

Москва — Севастополь: 4 часа;

Москва — Евпатория: 4,5 часа;

Москва — Симферополь: 2,5 часа;

Санкт-Петербург — Евпатория: 2,5 часа.

Поезда на север:

Евпатория — Москва: 3,5 часа;

Севастополь — Москва: 3,5 часа;

Симферополь — Москва: 30 минут.

В компании уточнили, что итоговое время в пути может корректироваться. Начальники поездов находятся на постоянной связи с пассажирами и оперативно информируют их обо всех изменениях.

Напомним, в ночь на 30 апреля Воронежская область пережила массированную атаку БПЛА. Силами ПВО было сбито 43 дрона. Жертв и разрушений на земле удалось избежать.

Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше