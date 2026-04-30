Следующие через Воронежскую область поезда задержались из-за перекрытия Крымского моста

В ночь на 30 апреля движение по Крымскому мосту было полностью перекрыто, что привело к задержкам пассажирских поездов. Как сообщили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс», сразу семь составов, маршрут которых пролегает через Воронежскую область, выбились из графика. Отставание от расписания составляет от получаса до 4,5 часов.