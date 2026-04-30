Белорусы проверили мошенников 20 000 раз за сутки через «Проверь.бел»

В Беларуси за сутки работы ресурса «Проверь.бел» белорусы 20 тысяч раз, сообщили в Следственном комитете.
Здесь мы подробнее писали о том, что новый сервис по проверке мошеннических аккаунтов заработал в Беларуси.
И в СК подчеркнули, что уже за первые сутки работы ресурса пользователи выполнили 20 тысяч запросов по проверке аккаунтов в различных соцсетях и мессенджерах. При этом свыше тысячи проверяемых аккаунтов оказались мошенническими. После этого пользователям предложили прекратить взаимодействие с ними и следовать рекомендациям.
Также через форму обратной связи на «Проверь.бел» белорусы отправили свыше 200 сообщений с информацией о подозрительных сайтах и аккаунтах в соцсетях и мессенджерах. Сведения были перенаправлены в следственные подразделения. Правоохранители установили, что девять сайтов оказались фишинговыми и использовались для совершения преступлений.
— К преступным ресурсам приняты меры ограничительного характера, — прокомментировали в СК.
Накануне МВД заявило о 500 звонках белорусов в милицию за сутки по одной причине.