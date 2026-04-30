Андрей Дахин: «Новая глобальная архитектура сильно изменилась»

«Современная многополярная архитектура глобального мира формируется из “исходных материалов” трёх-полярной архитектуры ХХ в., где действовали “полюс” СССР со своим макрорегионом стран социализма, “полюс” США со своим макрорегионом стран Запада и макрорегион стран “движения неприсоединения”, не имевший своего структурно выраженного “полюса”, — считает д.ф.н., профессор Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС Андрей Дахин, рассуждая о том, как формируется новая многополярная архитектура международных отношений.
«Новая глобальная архитектура сильно изменилась, как в части количества “полюсов”, так и в том, что сейчас — это конфликтная многополярность, в которой обостряются конкурентные отношения всех со всеми, будь то отношения недружественных стран, где конкуренция достигает конфликтного накала, или будь то отношения дружественных стран, где конкуренция действует как молчаливые перегонки для приобретения более высоких позиций в глобальной иерархии значимостей стран в новом контексте международных отношений.
Россия обратилась к этой повестке с некоторым запаздыванием, после паузы 1990-х — первого десятилетия 2000-х гг., когда казалось, что престижное место ей гарантировано распадом СССР. Как теперь видно, это не так, и Россия возвращается к тому, что сохранение значимого места в новой глобальной архитектуре достигается не потому, что происходит «загнивание Запада», а потому, что делается специальная, целенаправленная работа самой России.
Самый «горячий» во всех отношениях рубеж работы за достойное место в новой глобальной архитектуре находится в зоне СВО, за событиями в которой следят все страны мира, и друзья, и недруги, и дальнее зарубежье и страны бывшего СССР. Что надо здесь предпринять для укрепления суверенитета России и ее роли в мире мы знаем. Осталось это сделать, прежде всего, используя внутренние ресурсы экономики и политической воли. Другими словами путь России к геополитическому могуществу начинается внутри её собственной социально-экономической политики.
Неудовлетворительное состояние макроэкономических показателей говорит о том, что надо самостоятельно найти новые меры, открывающие возможности экономического роста на базе развития новых производств средств производства и производства товаров широкого потребления. В аспекте значения и роли региональных экономик необходимо понять, что у «капсулированной» модели, когда регионы развиваются по принципу «каждый за себя», есть предел роста, который, по-видимому, уже достигнут или почти достигнут. Необходимо раскрыть новый горизонт региональной экономики на основе межрегиональной экономической кооперации, прежде всего, соседских регионов России. В этом плане взаимодействие одного региона с соседними регионами своего федерального округа, с регионами других федеральных округов России в стратегической перспективе представляется более значимым вкладом в рост геополитического могущества России, чем взаимодействие со странами глобального Юга. Можно сказать, что прочной предпосылкой внешнеполитического роста геополитического могущества России является рост её могущества в контуре внутренней геополитики".