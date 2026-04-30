Андрей Дахин: «Новая глобальная архитектура сильно изменилась»

Неудовлетворительное состояние макроэкономических показателей говорит о том, что надо самостоятельно найти новые меры, открывающие возможности экономического роста на базе развития новых производств средств производства и производства товаров широкого потребления. В аспекте значения и роли региональных экономик необходимо понять, что у «капсулированной» модели, когда регионы развиваются по принципу «каждый за себя», есть предел роста, который, по-видимому, уже достигнут или почти достигнут. Необходимо раскрыть новый горизонт региональной экономики на основе межрегиональной экономической кооперации, прежде всего, соседских регионов России. В этом плане взаимодействие одного региона с соседними регионами своего федерального округа, с регионами других федеральных округов России в стратегической перспективе представляется более значимым вкладом в рост геополитического могущества России, чем взаимодействие со странами глобального Юга. Можно сказать, что прочной предпосылкой внешнеполитического роста геополитического могущества России является рост её могущества в контуре внутренней геополитики".